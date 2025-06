SANTA MARINELLA – «Il consiglio comunale ha fatto la storia votando all'unanimità due importanti mozioni riguardanti la situazione a Gaza, vedendo unite maggioranza e minoranza».

A dichiararlo è il sindaco Tidei al termine della seduta pubblica.

«Sottolineo l'importanza di questo atto – prosegue Tidei – perché siamo il primo Comune ad esprimersi chiaramente a favore di Gaza, per la pace e il riconoscimento di due popoli e due stati. Le mozioni approvate, richiedono con forza la fine immediata dell'attacco militare israeliano e il ritiro delle truppe da Gaza. Sollecitano inoltre gli Stati Uniti e l'Italia a supportare le risoluzioni delle Nazioni Unite volte a promuovere la pace e gli aiuti umanitari. Il Comune ribadisce il suo pieno sostegno al diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese e alla soluzione dei due stati, condannando fermamente qualsiasi tentativo di trasferimento forzato della popolazione. Si invita la comunità internazionale ad agire per fermare il genocidio in corso e ad organizzare una conferenza internazionale di pace. In un gesto di grande compassione, la seconda mozione ha dato il via libera all'accoglienza a Santa Marinella della dottoressa palestinese Alaa al-Najjar e di suo figlio Adam. Il piccolo Adam è l'unico sopravvissuto della sua famiglia, avendo perso nove fratelli in un attacco a Gaza. L'obiettivo è duplice, permettere ad Adam di ricevere le cure necessarie presso l'ospedale Bambino Gesù e fornire supporto alla famiglia in questo momento di profonda difficoltà”.

