Rubano una borsa con 200 euro, bancomat e documenti ma vengono arrestati fuori da un supermercato.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio curati dai carabinieri della Compagnia di Viterbo, martedì pomeriggio una pattuglia della Stazione di Vetralla ha arrestato in flagranza due persone per furto aggravato. I militari hanno fermato un 39enne e una 29enne di origine sudamericana all’uscita di un supermercato della via Cassia, mentre cercavano di allontanarsi con una borsa contenente 200 euro, due carte di pagamento, effetti e documenti personali, appena sottratta ad una cliente dell’esercizio. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe adoperato per distrarre la malcapitata mentre la donna avrebbe provveduto a sottrarre la borsa con destrezza. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria. Ancora una volta è risultata utile la pronta collaborazione del personale di vigilanza e dei cittadini vetrallesi presenti.