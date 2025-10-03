SANTA MARINELLA – Dopo Civitavecchia, anche Santa Marinella alle prese con i furti in auto, ma i carabinieri anche stavolta sono riusciti a bloccare l’autore. Nel corso della scorsa mattinata, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, infatti, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un cittadino marocchino di 23 anni, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, per avere asportato una valigia da un’auto. Il giovane è stato bloccato dai militari a Santa Marinella, nel tentativo di darsi alla fuga: recuperata la refurtiva.

I Carabinieri del Gruppo di Ostia, da tempo sono impegnati in un’attenta analisi del fenomeno dei furti in auto, e allo scopo hanno individuato le aree del territorio maggiormente colpite, con relative incidenze per fasce orarie. A tal proposito sono stati pertanto predisposti specifici servizi di controllo per garantire un’efficace azione di prevenzione e contrasto.

Ad Ostia Antica, ad esempio, i Carabinieri della locale stazione avevano già fermato un uomo che si era impossessato di alcune valigie riposte nel vano bagagli di un’autovettura, lasciata in sosta nei pressi dell’ingresso del Parco Archeologico, mediante la rottura di un deflettore delle portiere posteriori; a Civitavecchia, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia avevano sorpreso un altro uomo mentre era ancora intento a frugare all’interno di un’autovettura, lasciata in sosta lungo una strada del centro della città. Ad Acilia due giovani sono stati arrestati qualche notte fa.

