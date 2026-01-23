LADISPOLI - Primo evento di beneficienza del 2026 domenica prossima per il Rotary Club Ladispoli Alsyum. Dalle 15 in via Livorno 6 a Ladispoli prenderà il via il torneo di burraco. «Dopo la presentazione del libro di Roberta Spaccini, iniziativa per sostenere l’Admo, Associazione Italiana Donatori Midollo Osseo, e la raccolta fondi per la riapertura di pozzi in Burkina Faso, apriamo il 2026 con una iniziativa a favore del territorio – spiega Marìka Paris, presidente del Rotary Club Ladispoli Alsyum – con il torneo di burraco di domenica contiamo di raccogliere fondi per il progetto a sostegno della lettura e della apertura delle biblioteche nelle carceri». Per partecipare non occorre essere iscritti al Rotary Club, l’evento infatti è aperto a tutti. «Sarà l’occasione per farci conoscere e fare del bene – prosegue la presidente Paris – la quota di partecipazione è di soli 10 euro, ed in palio c’è un bel quadro offerto dalla vetreria Ciufoletti, grazie ad una cara amica, Marisa Alessandrini, da poco entrata nel nostro club».

