Un diverbio tra pendolari ha costretto il treno Roma- Viterbo a una sosta di 40 minuti. Il servizio questa mattina, infatti, è stato tempornaneamente interrotto alla stazione Valle Aurelia di Roma a causa del diverbio tra due uomini per futili motivi sfociato in un’aggressione a suon di calci e pugni che ha costretto il capotreno a bloccare il treno intorno alle 9.50.

Secondo quanto si è appreso, sarebbe intervenuto per primo un maresciallo della Guardia di Finanza che si trovava sul posto al momento del litigio. Poco dopo sono giunti i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Presenti anche i sanitari del 118 per verificare le condizioni delle persone coinvolte nell’aggressione.

L’episodio ha causato disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea, con ritardi accumulati in entrambe le direzioni. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica e le motivazioni dell’accaduto.