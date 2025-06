«Dopo anni di abbandono e disattenzione, si apre una nuova stagione per il nostro territorio: l’avvio dei lavori per il raddoppio del tratto ferroviario Riano–Morlupo rappresenta infatti un passo concreto e significativo verso il potenziamento della linea Roma–Viterbo, ex Roma nord, infrastruttura cruciale per lo sviluppo e la connessione dell’area nord del Lazio». Lo ha detto il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera. «Un intervento atteso da anni - ha aggiunto Rotelli - reso possibile grazie ai fondi dell’Accordo di Coesione, siglato tra il Governo Meloni e la Regione Lazio, che stanzia complessivamente 360 milioni per la riqualificazione del trasporto locale. Siamo di fronte a un’inversione di rotta netta e concreta: i lavori non si limitano al solo raddoppio della tratta, ma includono opere strutturali di modernizzazione che miglioreranno in maniera sostanziale la sicurezza, la velocità e la qualità del servizio. Una ferrovia che, da oggi, ha l’opportunità - sottolinea Rotelli - di diventare una vera alternativa al trasporto su gomma, offrendo ai pendolari un collegamento finalmente efficiente tra Viterbo e Roma. Ringrazio l’Esecutivo, il presidente Rocca e l’assessore Ghera per la determinazione dimostrata nel riportare al centro dell’agenda regionale il tema del trasporto ferroviario, e i consiglieri Sabatini e Zelli. Grazie anche ad Astral, che eseguirà le opere, e a Cotral per aver attivato il servizio sostitutivo durante i lavori. È il segno tangibile - conclude - di un’azione istituzionale coordinata e risolutiva».