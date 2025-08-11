CERVETERI – Incendio di sterpaglie lungo la Roma-Civitavecchia. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Cerenova all’altezza del viadotto Amedeo Cozzi. Fiamme che hanno generato fumo sulla carreggiata e, di conseguenza, un forte rallentamento del traffico, considerato anche i pendolari romani che tornavano a casa dopo una giornata trascorsa al mare. Sul posto, oltre ai pompieri, anche la polstrada di Cerveteri-Ladispoli per gestire la viabilità in un punto critico. E domenica sera sono arrivate segnalazioni persino da Valcanneto, frazione etrusca. «In via Muzio Clementi svolazzano scorie nere come se qualcuno avesse bruciato qualcosa. Ho la piscina piena». È questo il messaggio preoccupato che un cittadino ha diffuso nelle ultime ore, denunciando un episodio insolito e potenzialmente dannoso per l’ambiente e la salute. A cui in molti hanno risposto preoccupati per lo stesso problema per via dei frammenti e polveri scure, simili a residui di combustione, caduti dal cielo nella zona, accumulandosi perfino all’interno di piscine e giardini privati. Si è poi scoperto con il passare delle ore che quella fuliggine era da addebitare all’ennesimo rogo estivo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA