ALLUMIERE – Torna “Rock e i suoi Fratelli”: la storica rassegna venerdì 13 e sabato 14 giugno infiammerà di nuovo la collina. Dopo un periodo di silenzio ad Allumiere torna “Rock e i suoi Fratelli”, la storica rassegna di gruppi rock locali che per anni è stata un punto di riferimento culturale e musicale del territorio.

Nata grazie al gruppo “Arsura” e divenuta negli anni una vera e propria istituzione, la manifestazione rinasce oggi con una nuova energia grazie all’impegno dell’Associazione “Rock e i suoi Fratelli”, costituita da uomini e donne di Allumiere e Tolfa, uniti dalla passione per la musica e dalla volontà di promuovere la cultura musicale locale. La nuova edizione presenta una line-up composta da 12 band del territorio, pronte a far vibrare le serate estive con sonorità rock, energia e talento. A sostenere l’iniziativa ci sono il Comune di Allumiere, la rete d’impresa locale, i produttori gastronomici e vinicoli della zona, in un’alleanza virtuosa tra cultura, musica e promozione del territorio. Non ci saranno solo concerti: durante la manifestazione sarà, infatti, possibile anche gustare i prodotti tipici locali e sostenere direttamente l’associazione, affinché le attività diventino sempre più frequenti, inclusive e di alta qualità. “Rock e i suoi Fratelli - spiega il sindaco Landi - non è solo un evento musicale, ma un’occasione per ritrovarsi come comunità, valorizzare i talenti locali e vivere il territorio attraverso la musica”.

