Il presidente della Regione, Francesco Rocca, oggi ha effettuato un sopralluogo alla facoltà di Agraria dove l’incendio del 4 giugno ha distrutto uno degli immobili.

Accompagnato dai consiglieri regionali, Sabatini e Rocca, e dal rettore Ubertini ha constatato l’entità dei danni.

Al termine il governatore ha assicurato che la Regione non abbandonerà la facoltà di Agraria e che stanzierà somme importanti anche d’intesa con il Governo.

Per Rocca questo evento deve essere considerato l’occasione per la rinascita della facoltà, per migliorarla e ampliarla.

Il presidente ha rimarcato che la facoltà di Agraria è strategica per la Regione e per questo territorio, una presenza straordinaria e qualificata di cui c’è bisogno. Prima del sopralluogo c’è stata una riunione con il rettore, che lo stesso Ubertini ha definito proficua. «Lavoreremo insieme - ha detto - per ricostruire Agraria»