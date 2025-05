ALLUMIERE - Molto riuscito e apprezzato ad Allumiere l’incontro con l’autore Marca Fracassa e gli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado del plesso Allumiere. Questa lezione dello scrittore Fracassa è stata fortemente voluta dalla professoressa Giuseppina Esposito. Una bella lezione di vita e di cittadinanza, quella che ieri il dottor Marco Fracassa ha dato agli alunni dell’Ic Tolfa (plesso Allumiere), diretto dalla Professoressa Brigida di Marcello. LIl giovane scrittore tolfetano non solo ha presentato ai ragazzi il suo libro: “Le quattro virtù cardinali”ma ha anche spiegato come “ l’etica e il successo siano spesso strettamente collegati. In un mondo in cui la velocità del cambiamento sovrasta la riflessione e l’orientamento, un buon manager deve sempre ispirarsi ad alcune fondamentali soft skills, reinterpretazione moderna delle intramontabili virtù cristiana deve agire con fortezza, giustizia, prudenza e temperanza - ha sottolineato Fracassa durante la sua lezione - oggi si avvertefortemente l’esigenza di riappropriarci di questi valori fondamentali delle nostre radici, per costruire una leadership efficiente e profondamente umana. Il mio è un invito a riscoprire la dimensione morale, altrettanto importante per costruire un solido futuro”. Nel libro FRacassa, ormai milanese d’adozione, ricorda tutte le figure che per lui sono state fondamentali, tra cui la professoressa Giuseppina Esposito, la quale era presente all’incontro insieme alle docenti Tiziana Cimaroli, Brunella Franceschini, Morena Stefanini e Silvia Lucidi, nell’ambito di un progetto di Istituto. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo collinare hanno rivolto allo scrittore molte domande. “Ciò a dimostrazione - spiega la professoressa Esposito - che Marco ha colpito nel segno. Del resto i leader del futuro si formano già da giovani”.

