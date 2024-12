CERVETERI – Sarebbe stata ritrovata dai carabinieri di Tor Sapienza Angelica, la 15enne che nella notte si era allontanata da Cerenova dove era in vacanza con i suoi genitori. Ad annunciarne il ritrovamento è stato il sindaco Elena Gubetti: “Pochi minuti fa mi è stato comunicato che i Carabinieri di Tor Sapienza hanno RITROVATO ANGELICA PAMBIANCO, la ragazza di Cerenova scomparsa questa notte. STA BENE E STA FACENDO RIENTRO IN FAMIGLIA! Al termine di questa storia, fortunatamente a lieto fine, ringrazio di vero cuore in primis i Carabinieri (in particolare quelli di Campo di Mare con cui sono stata a stretto contatto) e le Forze dell'ordine impegnate nelle ricerche. Allo stesso modo, ringrazio tutti coloro che si sono adoperari nel diffondere la notizia e la foto di Angelica.

A lei, auguro un buon rientro a casa e alla famiglia un pronto ritorno alla serenità”.