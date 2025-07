LADISPOLI – Fabio Incorvia ritorna per regalare altri due giorni di grande emozione e adrenalina ai disabili. Dopo il successo della prima edizione, che si è svolta lo scorso anno sulla spiaggia di Torre Flavia, ci sarà un altro week end dedicato ai ragazzi speciali, pronti a sfrecciare su una moto d’acqua da 300 cavalli insieme al 7 volte campione del mondo, a cui il presidente Mattarella ha conferito l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica lo scorso 2 giugno, proprio per il progetto “JetSki Therapy”. «Ringraziamo Fabio Incorvaia per aver scelto di tornare a Ladispoli – commenta il sindaco ladispolano, Alessandro Grando - e Simone Dominici per la parte logistica, i gestori della spiaggia inclusiva per la collaborazione e la Guardia costiera del comandante Cristian Vitale per il fondamentale supporto. Saranno due giornate all’insegna dello sport, dell’inclusione e dell’emozione, dove il mare diventa davvero uno spazio per tutti». L’evento si svolgerà il 2 e 3 agosto, sul lungomare Marina di Palo, nella spiaggia inclusiva attrezzata per consentire a chiunque di poter vivere il mare in libertà. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata contattando il numero telefonico 393/1820765. «I partecipanti conclude il primo cittadino - potranno parcheggiare l’automobile presso il parcheggio del resort Riva di Palo, che ringrazio per la disponibilità. Lo show inizierà alle 18 per terminare alle 18 circa».

