CIVITAVECCHIA – Solo ieri Civitavecchia Servizi Pubblici aveva parlato di “nuovi orari operativi” per ottimizzare il servizio, riferendosi alle nuove modalità di ritiro dei rifiuti in città, «definiti – hanno spiegato dal Cda – nell’ambito di un piano di riorganizzazione interna che non riguarda in alcun modo il calendario dell'utenza». Come denunciato dai sindacati già nelle scorse settimane, però si sarebbero potute registrare «possibili gravi ripercussioni sulla qualità del servizio», e così è stato, raccogliendo le diverse segnalazioni che arrivano da molte zone. Questa mattina, ad esempio, alle 7.45 circa, auto in fila su viale Togliatti, all’altezza della scuola elementare, per un mezzo Csp intento a ritirare i rifiuti. Auto incolonnate anche a metà mattinata lungo via Montanucci e sacchi di rifiuti lasciati ad intralciare il passaggio, come accaduto per la rampa disabili su via Dalmazia.

I cittadini sono invitati a lasciare i mastelli e i carrellati – esposti la sera precedente – fino all’espletamento della raccolta che ieri, ad esempio, in alcune zone è avvenuta nel tardo pomeriggio/sera del giorno successivo. Sicuramente qualcosa andrà rivisto nell’organizzazione della raccolta.