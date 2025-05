LADISPOLI – Tutti i ladispolani ricordano la devastazione creata dalla tromba d’aria a novembre del 2016. Immagini scolpite nella mente soprattutto dai pescatori di Porto Pidocchio perché il tornado, con raffiche di vento superiori a 100 chilometri orari, buttarono giù, oltre alla gru del rimessaggio, anche i box dei pescatori. A distanza di 9 anni, finalmente, i locali verranno ricostruiti. Saranno una decina e i lavori sono partiti in queste ore sul lungomare di via Marco Polo. Grazie ad un fondo regionale di oltre 120mila euro verranno realizzati anche servizi igienici, docce, spogliatoi, con la possibilità di collocare piccoli manufatti di facile rimozione. A confermarlo è il delegato comunale alla Pianificazione costiera di palazzo Falcone. «Il secondo lotto realizzato con finanziamento regionale –anticipa Pierpaolo Perretta – va ad ultimare la riqualificazione in valorizzazione dell’approdo della piccola pesca artigianale. Con questa iniziativa l’area verrà dotata di locali di servizio per i pescatori presenti nonché di cella frigorifera e di macchina fabbrica ghiaccio. Opere che completeranno il lavoro iniziato lo scorso anno e che renderanno l’arenile più idoneo alle necessità e complicanze legate alla difficile e faticosa attività artigianale». I lavori di completamento partiranno nei prossimi giorni e dovranno terminare entro l’anno in corso anche se Palazzo Falcone punta all’inaugurazione entro il mese di ottobre. «Ci proveremo – aggiunge Perretta – dico anche che, restando sugli aspetti tecnici, la cella frigorifera e la macchina fabbrica ghiaccio renderanno possibile anche l’auspicabile sviluppo del mercato destinato a valorizzare il prodotto locale e ed il pescato stagionale». Recentemente la città è stata inserita nel Piano dei Porti di interesse economico approvato dalla Regione Lazio. Oltre a Ladispoli appunto figurano Montalto di Castro, Tarquinia, Latina (Rio Martino), Terracina, Formia e Ponza. Il provvedimento della Pisana punta ai siti che potrebbero includere dai 300 ai 500 posti barca a patto che siano in conformità con gli aspetti. Il progetto sorgerebbe nell’area del canale Vaccina.

