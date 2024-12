LADISPOLI - Proseguono le operazioni di pulizia portate avanti da Marevivo. Gli operatori della fondazionea ambientalista si sono dati appuntamento giovedì scorso sulla spiaggia di Marina di San Nicola nell'ambito dell'iniziativa "Adotta una spiaggia" che prevede attività di pulizia, monitoraggio, tutela e valorizzazione di decine di spiagge in tutta Italia. L’attività, che ha visto il patrocinio del Comune di Ladispoli, si è svolta in collaborazione con i dipendenti de La Posta Vecchia Hotel di Palo Laziale, e rientra tra gli appuntamenti previsti nel quadro del programma di sostenibilità “Il Dolce Far Bene” del gruppo Pellicano Hotels, grazie alla quale il gruppo alberghiero supporta la Fondazione ambientalista Marevivo. Alla presenza del comandante della Capitaneria di Porto, Cristian Vitale, e del consigliere comunale e delegato, Filippo Moretti, a conferma del sodalizio importantissimo creatosi tra Fondazione, istituzioni locali e professionisti del mondo del mare, sono state dapprima presentate le principali attività dell’associazione, e successivamente i referenti della delegazione regionale Marevivo Lazio hanno affiancato i dipendenti de La Posta Vecchia Hotel nelle attività di pulizia. L’impegno di tutti i presenti ha permesso la rimozione di 130 kg di rifiuti, di cui 68 kg di plastica, 49 kg di indifferenziata, 9 kg di vetro e 4 kg di carta dal tratto di litorale che confina con La Posta Vecchia, un’area isolata ma caratterizzata da un forte inquinamento da plastica che arriva dal mare.

