CERVETERI – File lunghissime questa mattina per ritirare i nuovi mastelli della raccolta differenziata. Un lunedì all’insegna delle polemiche da parte dei residenti che sono stati chiamati per raggiungere i punti di raccolta, in via Pelagalli e al Parco della Legnara. Solo che, come immaginabile alla vigilia, si sono formate code interminabili con i cittadini che dovevano raggiungere il posto di lavoro e invece hanno atteso oltre il dovuto. E non sono mancate le reazioni, anche sui social. «Ma si può dare un cambio di mastello a un'intera città nel giro in poche ore come se la gente poi non lavorasse», è la considerazione di Gabriella. «Non capisco la necessità di cambiare i mastelli e soprattutto perché non lasciare liberi gli utenti di andarli a prendere in discarica quando vogliono loro, come si fa per quelli rotti? Chi amministra dovrebbe fare un corso di organizzazione di vita pratica», è lo sfogo di Fabiana. «Io a 80 anni – scrive Laura - un'ora e mezza di fila per cambiare un mastello. Bastava che con un paio di camion passassero nelle vie delle abitazioni per sostituire invece anno creato il delirio cittadino». Poi l’inconveniente, come denunciato dal consigliere comunale Luca Piergentili. «Una situazione a dire poco caotica – afferma – con tante persone in fila ma pochi mastelli. Ma come si fa a costringere i residenti di lunedì mattina a stare incolonnati per ore? Non c’è organizzazione». Arrivano le rassicurazioni dell’assessore all’Ambiente. «Chi non è riuscito quindi a ritirarli oggi – risponde Alessandro Gnazi -, potrà farlo ogni giorno recandosi all’Eco-Sportello aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 08 alle 14 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15 alle 18. Ci sono stati alcuni disagi e attese e di questo ce ne scusiamo: allo stesso tempo però, è anche sinonimo di come i cittadini vogliano effettuare una raccolta differenziata sempre corretta e completa di tutti i mastelli necessari».

Qui tutti gli altri appuntamenti itineranti:

CERENOVA – Cavalcavia lato Campo di Mare (lunedì 24 novembre, dalle ore 08:00 alle ore 12:00)

CAMPO DI MARE – Cavalcavia lato Campo di Mare ️(lunedì 24 novembre, dalle ore 13:00 alle ore 17:00)

VALCANNETO – Largo Vivaldi (lunedì 1° dicembre, dalle ore 08:00 alle ore 12:00)

BORGO SAN MARTINO – Piazzale Borgo San Martino (lunedì 1° dicembre, dalle ore 13:00 alle ore 17:00)

I TERZI – Piazza Sant’Eugenio, davanti la Chiesa (lunedì 8 dicembre, dalle ore 08:00 alle ore 12:00)

BORGO DEL SASSO – Via del Fico (lunedì 8 dicembre, dalle ore 13:00 alle ore 17:00)

BORGO DI CERI – Piazza della Mola, vicino al semaforo di ingresso (lunedì 15 dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:00)

DUE CASETTE – Piazzale Nazzareno Pagliuca ️(lunedì 15 dicembre, dalle ore 13:00 alle ore 17:00)

