CERVETERI - C’era veramente di tutto tra quel cumulo di rifiuti abbandonati in mezzo alla vegetazione.

Anche apparecchiature elettroniche ed elettriche.

A denunciare la situazione alcuni cittadini che in quel momento si trovavano a passeggiare in località Gricciano.

Visti i rifiuti e notata la pattuglia delle guardie ecozoofile di Fareambiente, hanno così deciso di segnalare la situazione ai volontari.

«Durante una prima ispezione sommaria, trovati ingenti elementi che potrebbero rivelarsi utili ai fini delle indagini», hanno spiegato dalle zoofile. «Trattandosi di una possibile ipotesi di reato, è stata effettuata un’accurata documentazione fotografica. Il tutto verrà trasmesso alla Polizia locale per compiere i dovuti atti per risalire ai responsabili di questo atto ignobile».

