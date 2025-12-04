SANTA MARINELLA – C’è stata una grande partecipazione alla presentazione ufficiale del volumetto “Stazione Climatica e Curativa, Città della Salute”, nella quale si documenta e riafferma la storica vocazione della città laziale come meta d'eccellenza per il benessere e le cure naturali. L'opera, frutto della collaborazione tra l'Avv. Pietro Tidei e il Prof. Livio Spinelli, è stata accolta come un fondamentale strumento di valorizzazione, in quanto vero e proprio manifesto sulle eccezionali qualità ambientali di Santa Marinella, caratterizzata dalla presenza di un clima eccezionale che la connota come una città climatica e curativa. La città deve puntare sulla promozione di questo prodotto, la cui efficacia è stata scientificamente provata. Il suo potere terapeutico risiede nell'aria salso-iodica, arricchita dalla presenza della posidonia oceanica. Questo microclima si rivela particolarmente curativo per le vie respiratorie, per chi soffre di asma ed allergie. Il Prof. Livio Spinelli, storico di Santa Marinella, ha ripercorso il vasto contenuto storico e scientifico del volume, evidenziando come questa vocazione risalga all'epoca degli antichi romani e sia stata confermata, nei secoli, da autorevoli medici e personalità illustri, quali Re Vittorio Emanuele e sua figlia, Eugenio Pacelli futuro Papa Pio XII e lo scrittore Giorgio Bassani, i quali, proprio a Santa Marinella, trovarono guarigione. “La presentazione della pubblicazione – ha detto Spinelli - segna un omaggio sentito ad una città della quale mi sono profondamente innamorato e che porto nel cuore. Un invito a riscoprire il benessere in questa terra baciata dalla storia e dalla natura”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA