CIVITA CASTELLANA – Buone notizie per i cittadini di Civita Castellana: l'acqua erogata dal pubblico acquedotto è nuovamente potabile. Il sindaco Luca Giampieri ha revocato l'ordinanza di non potabilità emessa la scorsa settimana, dopo che le analisi effettuate da Asl e Arpa Lazio hanno confermato il rientro dei valori dei fluoruri nei limiti stabiliti dalla legge.

Mercoledì mattina «la Asl ci ha comunicato che, a seguito di nuove analisi, i valori di riferimento dell’acqua nei punti di prelievo interessati sono rientrati nei limiti stabiliti dalla legge – ha dichiarato il sindaco Giampieri –. Pertanto, ho immediatamente disposto la revoca dell’ordinanza di non potabilità dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto». L'ordinanza di non potabilità era stata emessa in via precauzionale su tutto il territorio comunale, a seguito del superamento dei parametri di fluoruri rilevato in due fontane pubbliche. Durante il periodo di non potabilità, il Comune, in collaborazione con Talete, ha garantito l'approvvigionamento idrico attraverso cisterne posizionate in punti strategici della città. Il sindaco Giampieri ha espresso soddisfazione per il tempestivo intervento degli enti competenti e ha ribadito l'impegno dell'amministrazione comunale nel monitorare costantemente la qualità dell'acqua, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini.

