SANTA MARINELLA - La piazza del monumento ai Caduti sarà presto oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo che prevede il rifacimento della pavimentazione di piazza Unità d’Italia e i marciapiedi limitrofi, ad esclusione dell’obelisco e della statua in bronzo. La proposta è stata presentata dagli assessori all’Arredo urbano e ai lavori pubblici Elisa Mei e Andrea Amanati. L’importo totale del lavoro ammonta a 35.256 euro. «Un intervento che si rende necessario per ridare lustro ad una delle piazze più antiche della nostra città, dove si svolgono le commemorazioni istituzionali – dice il sindaco - un luogo a cui i cittadini sono fortemente legati, in cui sorge il monumento ai caduti della prima e seconda guerra mondiale, eretto nel 1958 e sotto l’egida dei beni culturali”. Il manto pedonale della piazza versa in cattive condizioni e nel tempo si sono sovrapposti interventi tampone che non hanno ristrutturato in maniera definitiva la pavimentazione, rendendone difficoltoso il camminamento. «E’ nostra intenzione intraprendere una ristrutturazione conservativa, che preservi lo stile preesistente - spiega l’assessore Mei - sarà anche l’occasione per provvedere all’abbattimento delle barriere architettoniche e rendere la piazza accessibile alle persone con disabilità. Nell’opera è previsto il mantenimento e la salvaguardia dell’area verde e del manto erboso. Verrà piantumata una nuova palma laddove sorgeva quella che abbiamo dovuto eliminare». L’intervento sulla piazza prelude ad un’opera più ampia, in cui sono previsti i rifacimenti dei marciapiedi in molte zone della città. “Come abbiamo già detto in altre occasioni – conclude Amanati - stiamo predisponendo interventi di manutenzione straordinaria con particolare attenzione alle pavimentazioni dei marciapiedi cittadini. Si tratta di un lavoro importante e impegnativo che si rende necessario in termini di sicurezza e decoro cittadino”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA