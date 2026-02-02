CIVITAVECCHIA – «Innovazione e sostenibilità ambientale: sono i principi su cui dobbiamo puntare per la reindustrializzazione dell’area di Civitavecchia, senza dimenticare la garanzia occupazionale, perché dietro la conversione c’è un tema di centinaia di posti di lavoro». Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in una conferenza stampa per illustrare il Piano di lavoro per la reindustrializzazione dell’area di Civitavecchia.

Per lo sviluppo di Civitavecchia, spiega, «il sogno nel cassetto è trovare le risorse per recuperare la Civitavecchia-Capranica-Orte e lavorare sul ferro per ampliare la parte merci. È frustrante vedere alcune banchine sottoutilizzate a Civitavecchia e tante merci che passano e vanno verso il nord», sottolinea. Per Rocca «è fondamentale il coinvolgimento del consorzio industriale: auspico a breve l’apertura di un dialogo col Comune di Civitavecchia, senza ideologie, per l’ingresso nel consorzio uno strumento tecnico che ha un’importanza strategica per i territori».

I COMMENTI – «Il futuro è adesso». Così ha commentato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e primo firmatario della norma per l’istituzione del Commissario di Governo ad hoc su Civitavecchia, nel corso della conferenza stampa per la presentazione, alla presenza del Presidente Francesco Rocca, del programma di lavoro di Roberta Angelilli, nominata dal Governo commissario per la transizione e lo sviluppo di Civitavecchia. «In questi mesi il Parlamento, con parere favorevole del Governo, ha approvato diversi provvedimenti specifici, a mia prima firma – ha ricordato – in particolare due: l’istituzione del comitato interministeriale ad hoc sul phase out (con 52 idee progettuali ufficialmente già presentate al MIMIT e al vaglio di Invitalia) e la previsione del Commissario governativo, con il compito di sostenere e accelerare, in sinergia con le altre Istituzioni, tutti i percorsi. Non impegni generici ma leggi dello Stato ad hoc sulla transizione a Civitavecchia. Roberta Angelilli, vice Presidente e assessore allo Sviluppo della Regione Lazio, conosce bene la situazione locale ed è garanzia di concretezza e competenza. Si apre una stagione importante e decisiva, con una cornice nazionale di riferimento creata con i provvedimenti che ho ricordato. Il territorio di Civitavecchia è comprensorio sarà all’altezza di questa sfida».