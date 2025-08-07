ORTE – «In concomitanza con i lavori di restiling dei binari 1, 1 est e 2 est della stazione Termini, consultando l’applicazione “Trenitalia”, abbiamo appreso che dal 7 agosto al 5 settembre 2025, il RV 4514 per Foligno (con partenza dalla stazione Termini alle ore 17:00) effettua servizio viaggiatori ad Orte. Facendo altresì seguito alla richiesta formale inviata dalla Regione Lazio alla Regione Umbria in data 25 luglio, chiediamo alla Regione Umbria che tale fermata possa essere garantita anche dopo il 5 settembre 2025, al fine di alleggerire il RV 4106 per Firenze con partenza da Termini alle 17,20». Così, in una nota, i Comitato Pendolari Orte e Teverina. «E’ ormai da oltre 7 mesi che, per i lavori di ammodernamento della linea Direttissima allo stato non ancora ultimati (da un’intervista rilasciata dall’Ad di FS è emerso che gli stessi si protrarranno anche nel 2026), i pendolari diretti ad Orte e nella bassa Umbria (es. Attigliano), stanno subendo pesanti disagi. A causa dell’assenza di collegamenti RV destinati alla DD nella fascia compresa tra le 14,28 e le 17,30, ed essendo il RV 4106 il primo treno con fermata ad Orte programmato in DD - prosegue la nota dei pendolari - quest’ultimo convoglio risulta sovraffollato anche in periodo di ferie. Non osiamo immaginare cosa possa diventare al rientro dalle ferie di tutti i pendolari!

Il sovraffollamento di tale treno è anche determinato dall’instradamento in linea lenta del successivo RV 4530 per Viterbo delle 17,27 da Roma Termini che, per arrivare ad Orte, impiega 30 minuti di tempo in più rispetto a dicembre 2024.

Fintanto che permarranno tali condizioni, auspichiamo che il RV 4514 possa fermare ad Orte, garantendo a tutti i pendolari diretti ad Orte, ivi inclusi quanti residenti nei comuni limitrofi anche dell’Umbria, un ritorno a casa in condizioni dignitose e in tempi accettabili». «Confidiamo, altresì - concludono i comitati pendolari nella nota - che la Regione Lazio acconsenta ad eventuali richieste di cooperazione e collaborazione di macro-area dovessero pervenire dalla Regione Umbria».

