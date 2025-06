LADISPOLI - La ditta incaricata della pulizia degli istituti scolastici utilizzati per il Referendum tarda a ripulire le aule e scoppia “il caos”. È successo oggi a Ladispoli nei plessi di viale Florida e e Livatino. I bambini hanno trascorso qualche ora nelle palestre degli istituti scolastici in attesa che le aule venissero ripristinate. Un “piccolo” contrattempo per il quale l’assessore alla Pubblica istruzione, Margherita Frappa, si è voluta scusare con la cittadinanza. In particolar modo con genitori, bambini e personale scolastico. «Sebbene il ripristino degli ambienti fosse affidato a una ditta esterna incaricata, e dunque non direttamente gestito dal Comune, sento la responsabilità istituzionale di quanto accaduto - ha detto Frappa – L’amministrazione ha immediatamente sollecitato la ditta, che ha già avviato le operazioni necessarie per il ripristino e la sanificazione degli ambienti. Comprendo perfettamente il disagio arrecato e ribadisco l’impegno dell’amministrazione a fare quanto necessario affinché episodi simili non si ripetano, adottando tutte le misure correttive e i controlli opportuni. Ringrazio le dirigenti e il corpo docente per la professionalità e la pazienza dimostrate, e tutte le famiglie per la comprensione».

