LADISPOLI - «Dacci il monopattino o qui finisce male». Baby rapinatori hanno fatto irruzione in un negozio, armati di coltello, minacciando il proprietario che è stato costretto a consegnargli il velocipede ma alla fine sono stati bloccati. Il raid è avvenuto qualche giorno fa in pieno giorno sul corso principale del viale Italia. Si è trattato di una rapina vera e propria per portare via dall’attività il monopattino dal valore di 750 euro. I giovanissimi pensavano di averla fatta franca ma il giorno dopo, il negoziante che aveva presentato già denuncia alla caserma dei carabinieri di via dei Narcisi, li ha riconosciuti. A quel punto è intervenuto un ispettore della Polizia di Stato libero dal servizio che, dopo la segnalazione all’angolo tra via Napoli e viale Italia dalla stessa vittima, li ha pedinati allertando immediatamente l’unità operativa fino all’arrivo, appunto, della volante che ha definitivamente bloccato i due. Si tratta di adolescenti, il più grande di 15 anni e il secondo addirittura di 12. Entrambi sono stati successivamente condotti negli uffici del commissariato di via Vilnius per essere interrogati. Gli agenti si sono recati nel loro appartamento ritrovando il monopattino rubato, il coltello e gli stessi indumenti utilizzati il giorno prima per mettere a segno il colpo. Sul viale ci sono anche gli impianti di videosorveglianza utili, come in questo caso, alle attività investigative. Per il 15enne è scattata la denuncia a piede libero mentre il più piccolo non è imputabile. Il mezzo naturalmente è stato consegnato al legittimo proprietario. Un fatto che fa davvero pensare, una rapina a mano armata con autori due minorenni, di origine asiatica, già macchiati da un episodio simile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA