CIVITAVECCHIA – Fine settimana importante per il giovane medico Alessandro Conforti. Il reumatologo di Civitavecchia, venerdì 7 novembre, a Roma, sarà tra i vincitori del Premio Internazionale “Athena d’Oro” 2025, ideato dalla dottoressa Angelica Loredana Anton e promosso dalla Fondazione area cultura ETS. La cerimonia si terrà a Palazzo Valentini.

Il riconoscimento, ispirato alla figura di Athena, viene assegnato a professionisti che hanno dato un contributo concreto nei rispettivi ambiti e riunirà personalità della cultura, del giornalismo e delle arti per celebrare intelligenza, merito e impegno civile, in linea con lo spirito della Dea (saranno premiati anche i civitavecchiesi Antonio Giammusso e Sara Fresi).

Il riconoscimento a Conforti arriva al termine di un anno di intensa attività clinica e formativa e anticipa il secondo atto del suo fine settimana: sabato 8 novembre, infatti, il medico sarà a Civitavecchia come responsabile scientifico di “Immunoreumatology in Civitavecchia 2.0 – The present and the future”, in programma all’Hotel De La Ville.

Aprirà i lavori, modererà la Sessione I con Giancarlo Gimignani e Gian Pio Viti e terrà una lettura dedicata all’edema osseo da algodistrofia, tema cruciale per diagnosi funzionale, dolore e recupero. Il programma toccherà artrite reumatoide, psoriasi e spondiloartriti, con focus su imaging, ecografia dinamica e gestione terapeutica, dentro un percorso accreditato ECM che prevede 7 crediti per 30 partecipanti, con provider Dynamicom Education. Tra gli ospiti i dottori Marco Di Gesù, fisiatra, socio fondatore e attuale Presidente dell’ANFI, Associazione Nazionale Fisiatria Interventistica e Giulia Santo eccellenza italiana, attualmente ricercatrice in Austria.

Un appuntamento che vedrà professionisti di tutta Italia confrontarsi con tavole rotonde e presentazioni di casi clinici per favorire un dibattito costruttivo e stimolare la condivisione delle migliori pratiche cliniche e delle più recenti scoperte scientifiche nel campo dell’immunoreumatologia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA