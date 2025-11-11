Sono stati identificati e denunciati i presunti autori della rapina perpetrata ai danni di un cittadino spagnolo la notte di Halloween a Tuscania.

Si tratta di quattro giovanissimi del posto tra cui una ragazza.

I carabinieri della locale Stazione hanno, infatti, deferito all’autorità giudiziaria due 27enni, un 22enne e una 18enne, ritenuti a vario titolo coinvolti nella vicenda.

L’attività investigativa ha avuto inizio subito dopo l’aggressione ai danni di un cittadino spagnolo.

Il fatto era accaduto nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre avvenuto nella zona di via Roma. L’uomo, un ingegnere spagnolo impegnato nel settore dell’industria del fotovoltaico, nella Tuscia per seguire alcuni impianti, era stato aggredito e preso a botte mentre stava portando a spasso il cane.

Era stato minacciato con un coltello a serramanico e gli erano stati sottratti 400 euro in contanti. Medicato al pronto soccorso era stata refertato con una prognosi di una quindicina di giorni. Nel frattempo i carabinieri, giunti sul luogo dell’aggressione, aveva rinvenuto il coltello e avviato le indagini.

Un’attività meticolosa quella condotta dai militari della Stazione di Tuscania, svolta grazie all’ausilio dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, ha permesso di ricostruire quanto avvenuto e a individuazione prima di due giovani, poi degli altri due.

Gli investigatori ritengono che tutti e quattro siano tutti implicati nei fatti a vario titolo.

A carico dei quattro giovani la Procura della Repubblica di Viterbo, che ha diretto le indagini, ha emesso altrettanti decreti di perquisizione domiciliare, eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri al fine di acquisire ulteriori elementi d’interesse investigativo.