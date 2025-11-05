BASSANO ROMANO taglia un traguardo importante sul fronte ambientale: a settembre 2025 la raccolta differenziata ha superato per la prima volta il 79%. A renderlo noto è il vicesindaco Ugo Pierallini, commentando il report mensile redatto daldDirettore dell’Esecuzione del Contratto, Enzo Vergalito, e dal suo staff.

Un risultato particolarmente significativo anche alla luce di un altro dato: la produzione di rifiuti indifferenziati è rimasta sotto la soglia dei 7,21 kg per abitante, indicata da Legambiente come riferimento virtuoso.

«Siamo estremamente soddisfatti – afferma Pierallini – e voglio ringraziare in primis i cittadini, che ogni giorno dimostrano attenzione e senso civico nel conferire correttamente i rifiuti. Un grazie anche agli operatori ecologici per il loro impegno quotidiano, e al gestore Gesenu Ambiente, che ha portato a Bassano esperienza e professionalità. Fondamentale il contributo di tutti coloro che lavorano dietro le quinte, dalla Polizia locale agli uffici tecnici». Il vicesindaco ha colto l’occasione anche per chiarire la questione relativa alla tassa sui rifiuti: «Contrariamente a quanto è stato affermato da qualcuno, la Tari nel 2025 è scesa di oltre 45 mila euro rispetto all’anno precedente. I numeri parlano chiaro e sono consultabili nelle determine ufficiali di approvazione dei ruoli».

Un traguardo che premia l’impegno collettivo e conferma la direzione intrapresa dall’amministrazione comunale verso un modello di gestione dei rifiuti sempre più sostenibile e attento all’ambiente.

