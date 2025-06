CERVETERI - Quasi un milione di euro per le strade di Cerveteri. Si partirà già dai primi di luglio non solo nel capoluogo ma anche nelle frazioni. «La durata totale dei lavori, che interesseranno Cerveteri capoluogo, Cerenova, Campo di Mare e il Sasso, è stimata in 95 giorni», ha spiegato l’assessore alle Opere pubbliche, Matteo Luchetti. Le strade interessate a Cerveteri capoluogo sono, via Ezio Brandolini, via Umberto Badini, via Rio dei Combattenti, via della Lega e Largo Almunecar. A Cerenova, lavori in via Fiesole, via Satrico e via Tuscolo, mentre a Campo di Mare verrà rifatto il manto stradale di via delle Azalee e via dei Convolvoli. Al Sasso, nuovo manto stradale per via Patrizi Montoro. «Lavori importantissimi che andranno a rifare totalmente il manto stradale in strade che necessitavano di intervento – ha aggiunto Luchetti – soprattutto per alcune delle strade di Cerveteri Capoluogo e Cerenova, i lavori interesseranno una serie di strade di collegamento e sulle quali, nei periodi di apertura delle scuole, transitano centinaia di autovetture. Questi lavori, di natura straordinaria e sui quali insieme al personale dell’Ufficio Opere Pubbliche, avranno una durata totale di poco più di tre mesi. Oltre al Capoluogo, come detto, riguarderanno anche il resto del territorio – prosegue l’Assessore Matteo Luchetti – in particolare a Cerenova vedranno interessate via Fiesole, via Tuscolo e via Satrico, strade per le quali da tempo i cittadini ci chiedevano un intervento di rifacimento concreto».

