TOLFA - “Si può chiedere una penale alla ditta del verde che non ha svolto il lavoro pattuito?” Questo l’interrogativo posto da alcuni cittadini di Santa Severa Nord che non sono “affatTo soddisfatti del servizio di gestione del verde”. I residenti del Battaglione denunciano lo stato di “poca pulizia della frazione e del mancato lavoro da parte della ditta addetta alla manutenzione del verde”. Attraverso una mail (con tanto di foto) e con post su Fb i cittadini spiegano: “È vergognoso come ci hanno lasciato le strade: i nostri amministratori dovrebbero fare un giro per il paese per rendersi conto dello scempio dopo il loro passaggio”. Atri sottolineano: “Noi la Tari la paghiamo come Tolfa oppure non la paghiamo? Sembra di no viste le condizioni del verde e dei rifiuti sparsi. L’erba non viene tagliata e il verde non è curato: sembra tutto allo sbando e regna l’incuria. Peraltro l’erba non si secca mai perchè c’è sempre l’acqua dei giardini”. Altri fanno notare che “L’erba è alta non solo in periferia ma anche per le vie del paese e urge una pulizia e il taglio dell’erba. “Il brutto è che la ditta addetta il Comune l'ha incaricata e la paga, ma non c'è nessuno che controlla se puliscono o no”.

