ALLUMIERE - Nel momento più atteso dell’anno, c’è un luogo capace di trasformarsi in un piccolo universo incantato, fatto di luci, stupore e meraviglia: Allumiere. Il 7 e l’8 dicembre piazza della Repubblica diventerà il cuore pulsante del Natale, pronta a far innamorare grandi e piccoli con “Allumiere Magic Christmas Street 2025”, un evento pensato per accendere i sorrisi, unire le famiglie e riportare tutti nel regno della fantasia.

Le vie del paese si vestiranno di magia e si trasformeranno in un fiabesco Regno di Ghiaccio con Babbo Natale pronto ad accogliere ogni bambino con la calorosa dolcezza che solo lui sa offrire. La musica invaderà ogni angolo portando melodie gioiose che scalderanno i cuori. Le coreografie di danze, i colori, l’allegria delle animazioni e i sorrisi dei bambini renderanno la festa ancora più viva. Le esibizioni circensi faranno trattenere il fiato, mentre bolle di sapone scintilleranno nell’aria come piccole stelle danzanti. E quando cadrà la sera, la piazza si illuminerà come in una grande fiaba, sotto una pioggia di luci che accenderà l’albero di Natale e trasformerà tutto il paese in un meraviglioso presepe vivente. Una nevicata artificiale completerà l’incanto, regalando a tutti la sensazione speciale di trovarsi dentro un vero film natalizio.Il calore della tradizione sarà custodito dai mercatini, piccoli scrigni di creatività e sapori del territorio. Passeggiare tra le bancarelle sarà un viaggio tra profumi familiari, artigianato locale, idee regalo originali e il sorriso di chi, con passione, custodisce le tradizioni di una comunità forte, unita, orgogliosa.

“Allumiere Magic Christmas Street non è solo un evento: è un messaggio: è il desiderio di tornare a condividere emozioni vere, guardarsi negli occhi, ritrovare la bellezza delle piccole cose che rendono il Natale un momento unico - a raccontarlo, con emozione e orgoglio, è Maria Pinardi, presidente della Pro Loco di Allumiere- vogliamo che ogni persona che verrà qui possa sentirsi dentro una favola. Abbiamo immaginato un Natale che parla al cuore, in cui i bambini possano sognare e gli adulti possano tornare a farlo».