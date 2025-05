TARQUINIA - Primo Andreini confermato presidente della Pro loco Tarquinia. Le recenti elezioni hanno sancito da parte dei soci la fiducia nell’ottimo lavoro svolto per la promozione della città e del suo territorio.

Accanto ad Andreini, il nuovo consiglio direttivo vede Sandra Sposetti nel ruolo di vice presidente, Stefania Ziccardi come tesoriera e Fabrizio Ercolani sempre nell’incarico di segretario.

Riconfermati i consiglieri Sara Cori, Gianluca Ventolini e Roberto Bonifazi, a cui si uniscono i neoeletti Mauro Tortella e Fabrizio Bussoletti.

“Sono onorato di poter continuare a guidare la Pro loco Tarquinia –dichiara il presidente Andreini –. Ringrazio tutti i soci per la fiducia e il sostegno. Con la nuova squadra, un giusto equilibrio tra continuità ed energie nuove, siamo pronti a portare avanti progetti importanti per la valorizzazione di Tarquinia, in collaborazione con il Comune e il mondo dell’associazionismo”.

Il nuovo consiglio direttivo è già al lavoro per pianificare le prossime attività, con l’obiettivo di rafforzare il legame con il territorio e promuovere le eccellenze culturali, turistiche ed enogastronomiche locali.

