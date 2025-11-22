LADISPOLI - Di giorno ancora in t-shirt per il sole e le temperature più che accettabili. Poi nel tardo pomeriggio di venerdì freddo, pioggia e poi anche nevischio. Ed è piuttosto eloquente l’immagine del manto erboso dello stadio “Lombardi” di Marina San Nicola che è passato rapidamente dal colore verde al bianco, con i chicchi di ghiaccio che hanno ricoperto il rettangolo di gioco. Poi dopo qualche minuto ancora pioggia che ha sciolto tutto facendo ridiventare il campo sportivo verde. Nel primo pomeriggio si erano svolti regolarmente gli allenamenti della formazioni del settore giovanile della Virtus Marina San Nicola.

