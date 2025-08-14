LADISPOLI - Prevenzione dermatologica: effettuate 117 visite gratuite. È andata bene la giornata di prevenzione dermatologica organizzata dalla Croce Rossa Italiana-Comitato di Santa Severa e Santa Marinella, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Cerba HealthCare e Idi. L'iniziativa ha permesso ai cittadini di potersi controllare per in modo preventivo sui tumori della pelle. «L'aspetto della sanità a Ladispoli – dice il sindaco, Alessandro Grando - è tra le nostre priorità assolute. Eventi come questi sono fondamentali per promuovere una cultura della prevenzione e per offrire servizi concreti». Parole anche all'assessore alla Sanità, Alessandra Feduzi, si è detta molto contenta per il risultato ottenuto e ha annunciato i prossimi appuntamenti. «Ringrazio la Croce Rossa, gli istituti che hanno partecipato alla campagna e i medici che hanno offerto la loro grande professionalità – commenta Alessandra Feduzi -, visto l'enorme riscontro, possiamo già annunciare che tra settembre e ottobre saranno organizzate nuove giornate a tema. L'evento ha confermato ancora una volta l'efficacia della collaborazione tra istituzioni locali, enti del terzo settore e professionisti della sanità».

