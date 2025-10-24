Domani sarà passato un mese dalla scomparsa a Calcata di Andrea Gentili. Dell’ 82enne, infatti, non si hanno più notizie dallo scorso 26 settembre quando, dopo un pranzo al ristorante, aveva detto alla moglie di rinunciare alla passeggiata per rientrare in auto.

Chiamato dalla donna al cellulare, poco dopo, ha detto con voce affaticata di essersi perso su una strada bianca. Da lì più nessuna notizia. Ora la moglie, Sandra Oqueli, si appella alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per chiedere un aiuto nelle ricerche.

“Gentile presidente Giorgia Meloni, con tanto affetto e speranza, le scrivo per chiedere, anzi, per implorare il suo aiuto nel ritrovare mio marito, Andrea Gentili, scomparso il 26 settembre a Calcata, provincia di Viterbo - scrive la donna - Consapevole di quanto lei sia impegnata con questioni più importanti, mi scuso sinceramente, ma devo bussare ad ogni porta. La mia famiglia ed io stiamo lavorando instancabilmente per trovare Andrea vivo, ed ogni minuto è prezioso per lui. Sono immensamente grata per la sua attenzione, così come lo sono con tutte le forze dell’ordine italiane, i volontari della protezione civile, della croce rossa, l’associazione Penelope, le autorità comunali e i cittadini di Calcata”.