TARQUINIA - Emozione, talento e grande partecipazione hanno caratterizzato il 18 maggio la cerimonia di premiazione del Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia, organizzato dall’Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi”.

L’evento si è svolto in forma di concerto presso il teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia, alla presenza di un numeroso pubblico, delle autorità locali — tra cui il sindaco Francesco Sposetti — e di rappresentanti del mondo scolastico e musicale. Tra gli ospiti d'onore, anche il direttore del Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila, Claudio Di Massimantonio. Durante la cerimonia si sono esibiti i vincitori assoluti e i premiati delle varie sezioni del concorso, offrendo al pubblico uno spettacolo musicale di alto livello, autentica espressione delle eccellenze giovanili nel panorama scolastico italiano.

I vincitori

I primi premi assoluti sono stati assegnati a Maria Rita Casu, dell’IC “Leonardo Alagon” di Oristano, per il pianoforte; Tulio De Santis, dell’IC “De Gasperi - Battaglia”, per la chitarra; Annalea Amori, del Liceo Musicale “Galileo Galilei” di Civitavecchia, per il canto; all’Orchestra giovanile “Ennio Morricone”, dell’IC Cerisano; Eduardo Foiu e l’ensemble di sax del Liceo Musicale “Polo Bianciardi” di Grosseto, per la sezione di sassofono; Carla Franciosa, del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, per la chitarra; Yuri Cammilletti, del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, per gli strumenti a fiato; al duo formato da Maria Alessia Cerbone (pianoforte) e Samuele Ricciardi (violoncello) del conservatorio “Gioachino Rossini” di Pesaro. Sono stati inoltre conferiti premi speciali al duo di clarinetti dell’IC “Via XVI Settembre” di Civitavecchia; all’ensemble di chitarre dell’IC “Luigi Fantappiè” di Viterbo; ai solisti del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, Kiro Camilletti e Alexandru Daniel Onu.

Premi speciali

Per il loro talento e impegno musicale, il Lions Club di Tarquinia ha conferito un riconoscimento a Giulia Fagotto (pianoforte), Lorenzo Zito (chitarra), Bianca Pedace (flauto) e Virginia Pedica (clarinetto), che hanno ottenuto i punteggi più altri tra gli studenti di Tarquinia

Gruppo organizzativo

Il successo del concorso è frutto dell’instancabile lavoro del team guidato dalla dirigente scolastica Dilva Boem, che si è avvalsa della collaborazione della direttrice artistica Roberta Ranucci, del coordinatore musicale Giovanni Lorenzo Cardia e della direttrice organizzativa Monia Meraviglia. Insieme hanno consolidato il concorso come punto di riferimento nazionale per la valorizzazione dei giovani musicisti.

La commissione

Le prove concorsuali sono state valutate dalla giuria composta da Stefania Ganara, docente di pianoforte del Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila; Alessandro Camilletti, docente di pianoforte del Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia; Giovanni Lorenzo Cardia, docente di pianoforte e storia della musica del Liceo Musicale “Polo Bianciardi” di Grosseto; Alessandro Verrecchia, docente di fagotto, musica d’insieme e concertista; Fabio Renato D’Ettorre, docente di chitarra del Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia; Piero Iacobelli, docente di clarinetto e concertista; Mauro Marcaccio docente di tromba del Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila; Giampio Mastrangelo, docente di flauto e concertista; Giuliano Bisceglia, docente di violino del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma; Matteo Scarpelli, docente di violoncello del Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila

Patrocini e sponsor

Il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia si è svolto con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Tarquinia, della Società Tarquiniense d’Arte e Storia, del Lions Club International, dell’Accademia Tarquinia Musica e del Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila. Fondamentale anche il contributo degli sponsor, che hanno creduto nel valore educativo e culturale della manifestazione: BCC Roma, Fondazione Cariciv, Lamborghini, Federazione UIL Scuola RUA, Mondo Informatica, Open Solution, Viva Tarquinia, Castra, Mag Pul Solution, Cartolandia, VIASS, Pianoforti Di Marco, Kriluma Gioielli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA