CERVETERI - Tanto spavento ieri intorno alle 18.30, per una 54enne di Cerveteri, rapinata presso lo sportello del bancomat del Credito Cooperativo, di fronte le scuole Salvo D'Acquisto. La donna, residente a Cerveteri, una volta prelevato il denaro, 250 euro, è stata avvicinata da un uomo che ha le ha sottratto i soldi, mettendosi in fuga. Nella zona , però, c'erano altre persone, con due giovanissimi ragazzi che hanno cercato di fermarlo. Il malvivente è riuscito a dileguarsi, percorrendo duecento metri, dove una pattuglia dei carabinieri lo stava aspettando per arrestarlo. La cattura è avvenuta in piazza Le Rosselle, dove il 45 enne è stato bloccato dagli uomini dell'arma. «Ringrazio tutti, in primis i carabinieri, che sono stati provvidenziali - ha riferito la donna - . Devo rimarcare la solidarietà delle persone, che hanno cercato di bloccare il malvivente . Un gesto che evidenzia come la gente sia attenta e solidale». La donna ha ritrovato solo una parte del denaro rubatole, che il malvivente ha gettato in strada mentre cercava di sfuggire ai cittadini che lo stavano rincorrendo.

