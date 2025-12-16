Un uomo di 45 anni è rimasto vittima di un grave incidente domestico. Il fatto è accaduto domenica mattina a Grotte Santo Stefano quando l’uomo è precipitato dalla finestra della propria abitazione rimanendo gravemente ferito.

In base alle prime informazioni, l’uomo si sarebbe arrampicato su una finestra per cause ancora da chiarire ma poi ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto.

Il volo, avvenuto dal primo piano dell’abitazione, non ha avuto conseguenze mortali ma ha provocato importanti traumi, in particolare alla schiena.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato il 45enne all’ospedale Santa Rosa dove è attualmente ricoverato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi quella che si sia trattato di un tentativo maldestro di rientrare in casa.