ALLUMIERE - "Praticare la legalità e la trasparenza negli Enti Locali. L’esperienza di Avviso pubblico": questo il titolo dell'incontro di formazione a cui ha partecipato la consigliera comunale di opposizione di Allumiere, Nicol Frezza (PD). L'evento formativo si è svolto mercoledì al Consiglio Regionale del Lazio: ad approfondire gli argomenti Marta Bonafoni e Eleonora Mattia, molto graditi alla consigliera Frezza gli interventi di Riccardo Varone Sindaco, Tiziana Biolghini, Tobia Zevi e Roberto Montà.

"Fare rete, alleanze con i cittadini, promuovere la partecipazione - sottolinea la Frezza - come consigliera comunale ho partecipato a questa iniziativa “Praticare legalità e trasparenza negli enti locali”, organizzata presso la Sala Etrusca del Consiglio Regionale del Lazio dalle consigliere Marta Bonafoni e Eleonora Mattia, insieme a tante amministratrici e amministratori. Importante l’esperienza dell'associazione “Avviso Pubblico.

Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione”, che da anni offre importanti strumenti di azione alle amministrazioni locali in un’ottica di formazione ed empowerment per la legalità e la trasparenza. Importanti le testimonianze di Riccardo Varone presidente di Anci Lazio, Tiziana Biolghini che ha la delega alla trasparenza nella Città Metropolitana di Roma e Tobia Zevi, assessore di Roma Capitale". L'esponente del Partito Democratico di Allumiere, Nicol Frezza conclude poi evidenziando che: "Per noi amministratori è fondamentale un luogo di incontro, confronto e dialogo per lavorare insieme, in rete: legalità e giustizia sociali sono due pilastri, senza i quali non può esistere buon governo".