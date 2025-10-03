«Poste italiane taglierà 25 zone di recapito nella Tuscia, di cui 16 solo a Viterbo. Le ricadute sui lavoratori saranno pesanti e insostenibili». A dirlo sono il segretario regionale Cgil Slc Stefano Cardinali, il segretario generale regionale Uil Poste Stefano Angelini e il segretario provinciale Uil Poste Marco Borgognoni. «II 2 ottobre – spiegano Cardinali, Angelini e Borgognoni – si è svolta una riunione con l'azienda Poste sull'adeguamento dei volumi nei centri di distribuzione di Viterbo, Ronciglione, Civita Castellana e Montefiascone, in vista della prossima partenza delle linee corriere. L'azienda ha illustrato i numeri relativi ai tagli delle zone, 25 in totale, di cui 16 solo a Viterbo, la nuova organizzazione del lavoro, le turnazioni, gli orari dei Ptl e dei corrieri nei singoli centri».

L'informativa aziendale è durata pochi minuti e si é limitata a dati parziali, senza fornire risposte sui reali impatti organizzativi, in particolare sull'aumento dei carichi di lavoro e sulle ricadute per i lavoratori derivanti dall'implementazione del progetto. Questa mancanza di chiarezza ha spinto Slc Cgil e Uil Poste a ribadire, come già fatto in tutte le precedenti riunioni, la propria contrarietà ea non firmare alcun verbale di accordo.