CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che nella giornata del 20 novembre, presso il porto di Civitavecchia, si svolgerà un’esercitazione organizzata dalla direzione centrale della Polizia Criminale – S.C.I.P.

«L’attività – spiegano dal Pincio – è finalizzata a verificare il corretto funzionamento dei nuovi apparati di comunicazione installati su mezzi aerei e navali della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. L’esercitazione prevederà la simulazione di uno sbarco di migranti all’interno dell’area portuale».

Le operazioni rientrano nelle ordinarie attività di addestramento e coordinamento interforze e non comporteranno alcuna ricaduta per la sicurezza pubblica.

