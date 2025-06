CIVITAVECCHIA – La maglia nera per l’errato conferimento della raccolta differenziata va agli utenti di Via Frezza, nel quartiere di San Liborio. È quanto emerso dall’ultimo report elaborato dai responsabili del servizio di igiene urbana che ha confermato la presenza costante di errati conferimenti tra gli utenti del popoloso quartiere periferico.

«Una consuetudine che – ricordano da Csp – incide sui costi dell’intera collettività, in quanto se un rifiuto riciclabile viene inserito nel contenitore sbagliato, l'intero carico diventa inutilizzabile per il riciclo e trattato come indifferenziato. Anche i tempi dello svolgimento del servizio inevitabilmente rallentano ed impattano sulla qualità del servizio di tutte le zone della città. È importante richiamare tutti al senso di civiltà per assicurare una città ordinata e fruibile, contrastando soprattutto l’indiscriminato errato conferimento dei rifiuti nelle postazioni stradali. Come documentano le centinaia di fotografie che ci giungono quotidianamente dai responsabili del servizio di igiene urbana, infatti, via Frezza rappresenta un triste esempio di inciviltà e violazione del decoro urbano».

A questo punto, Csp si vede costretta «ad intraprendere azioni mirate da parte degli organi preposti. Questi ripetuti illeciti non solo contrastano con la normativa ambientale – hanno infatti spiegato - ma incidono profondamente e vistosamente anche sul decoro urbano e sull’igiene degli spazi pubblici. Si invitano pertanto, ancora una volta, i cittadini ad un maggiore rispetto delle azioni quotidiane che ci vedono impegnati nella separazione dei rifiuti, allo scopo di favorire quote sempre maggiori di raccolta differenziata: confidando nel senso di responsabilità e nella consapevolezza che solo un sistema di regole condivise potrà garantirci un risultato apprezzabile e una risposta efficace alle esigenze ambientali e di decoro che sono il biglietto da visita per il nostro territorio. Inoltre, occorre ricordare che l’abbandono dei rifiuti – hanno concluso dalla municipalizzata - ha un costo sociale che ricade su tutta la comunità, in quanto i costi di recupero dei materiali abbandonati da chi si comporta scorrettamente, incidono sull’aumento del costo complessivo della tassa sui rifiuti».