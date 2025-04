La polizia di Stato e i vigili del fuoco di Viterbo insieme per la sicurezza in caso d’incidente stradale. Il progresso tecnologico nel settore dell’automotive e la conseguente diffusione di auto con diverso tipo di alimentazione, fra cui ibride ed elettriche, stanno profondamente innovando il mondo della mobilità, rendendo necessaria la definizione di regole certe per l’approccio a questi nuovi veicoli in caso di incidente stradale. Nei giorni scorsi si è svolta presso la nuova sede centrale del Comando dei vigili del fuoco la prima giornata formativa a cui ha partecipato un nutrito numero di operatori della polizia Stradale di viterbo. La giornata è stata l’occasione per illustrare le modalità di intervento corrette sui veicoli a mobilità elettrica e ad alimentazione alternativa (Gpl, Ngl, H2, ecc.) rimasti coinvolti in collisioni stradali e in particolare per esercitarsi con l’utilizzo dei guanti dielettrici, uno strumento messo a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e che consente un intervento efficace riducendo al massimo i rischi per l’operatore. La polizia di Stato e i vigili del fuoco, animati dal consueto spirito di leale collaborazione, si confermano ancora una volta in prima linea nella mission della sicurezza dei cittadini.