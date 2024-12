SANTA MARINELLA - In arrivo i gilet tattici, abbigliamento ad alta visibilità, per la Polizia Locale di Santa Marinella. Dopo l’approvazione degli spray antiaggressione e l’assunzione dei nuovi agenti, il Comando della Polizia Locale verrà presto dotato di strumentazioni e divise sempre più all'avanguardia, per permettere agli agenti di svolgere al meglio la propria attività. Grazie a particolari tasche in cui inserire la strumentazione, i gilet di colore giallo, consentiranno agli agenti di svolgere con maggiore agilità determinate funzioni per una maggiore sicurezza degli utenti della strada e degli operatori impiegati.

“Nei prossimi giorni – dice il sindaco Tidei - saranno consegnate nuove dotazioni tecniche che consentiranno alla Polizia Locale di lavorare in sicurezza e agilità. E’ impegno della amministrazione comunale supportare gli agenti nell’esercizio delle loro funzioni. I dispositivi di autodifesa quali lo spray e i giubbotti tattici, sono strumenti tecnici indispensabili per svolgere le attività di sicurezza e Polizia giudiziaria nel territorio”.

“Sono soddisfatta dell'operato dei nuovi assunti – afferma la comandante della Pollizia Locale Keti Marinangeli - e di concerto con Sindaco Pietro Tidei e l’assessore con delega Andrea Amanati ci stiamo adoperando per potenziare sempre di più i mezzi a disposizione degli operatori tutti, per il bene della cittadinanza”. “Abbiamo intrapreso gradualmente, con i tempi necessari e con la massima attenzione – sottolinea Amanati - la via dell’efficientamento del servizio della Polizia Locale, implementando il personale e fornendo gli strumenti tecnici per la salvaguardia della città e dei cittadini”.

