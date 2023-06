«Apprendiamo con soddisfazione che corrisponderebbe a circa 30 milioni di euro l’importo complessivo dei finanziamenti del Pnrr – Piano nazionale di ripresa e resilienza – per gli asili nido ed edifici scolastici di 22 paesi del territorio provinciale di Viterbo. Si tratta di un segnale assolutamente importante e significativo, visto e considerato che questi fondi puntano a creare le giuste condizioni per il potenziamento delle attività educative, formative e sociali, destinate alle giovanissime generazioni della Tuscia. L’auspicio adesso è che tali finanziamenti vengano utilizzati in modo quanto più efficiente possibile dalle amministrazioni locali e si proceda senza intoppi burocratico-amministrativi alla realizzazione dei progetti dei vari poli scolastici della provincia di Viterbo. Il territorio ne ha davvero bisogno».

Così, in una nota stampa, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato edilizia di Roma e del Lazio, imprenditore e fondatore della Mmg.