LADISPOLI - «Rimarrò in costante attività senza però prendere parte ai campionati del 2025». Nicole Cicillini, campionessa ladispolana di moto, annuncia una pausa dalle competizioni ufficiali che rimanda al 2026. Sarà nello stesso tempo un anno di duri allenamenti per prepararsi al meglio per il mondiale dell’anno successivo. Una scelta strategica da parte della pilota di 24 anni. «Una scelta dettata da una maturità sportiva ormai acquisita con l’esigenza – ammette - di arrivare preparata al WorldWCR del prossimo anno, dove competerò con le migliori colleghe del mondo per un posto nella classifica iridata». Sempre all’interno dei campionati e dei trofei nazionali, Nicole gestirà i piloti del team Prata, coordinandosi con staff, maestranze e procedendo con l’allenamento personale per assimilare al meglio le caratteristiche della nuova Yamaha R7 equipaggiata Pirelli, con cui si schiererà dal 2026. Oltre a maturare come atleta, Cicillini potrà arricchirsi di nuove esperienze, punti di vista e conoscere più a fondo se stessa e il proprio potenziale, senza perdere il focus principale, lontana dalle pressioni che porta la ricerca del risultato. «Nella preparazione, oltre ad una buona dose quotidiana di esercizio fisico – conclude -, in combinazione con le sessioni di pista sulle moto da allenamento, potrò vivere le gare attivamente dai posti di regia, potendo poi sfruttare nella fase di gestione settimanale e del weekend di gara, una volta rientrata come pilota».

