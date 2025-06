CIVITAVECCHIA – «Il 1° luglio inizieranno ufficialmente i lavori per la realizzazione della pista ciclabile “Dal porto al castello”, un’infrastruttura pensata per collegare due punti simbolici del nostro territorio, migliorando l’accessibilità e incentivando modalità di spostamento più sostenibili».

A darne notizia è l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini che spiega che le prime aree interessate saranno piazza Betlemme – largo Marco Galli e il tratto dell’Aurelia in corrispondenza del Porticciolo (presso il Sunbay). «È in corso - spiega - la fase di cantierizzazione. Per ragioni logistiche è stata riutilizzata l’area precedentemente predisposta per l’intervento sulla Barriera Soffolta, in modo da razionalizzare tempi e risorse. L'intervento sarà accompagnato da un monitoraggio continuo per ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza».

Secondo il cronoprogramma allegato, i lavori si protrarranno per alcuni mesi, con conclusione «prevista - prosegue l’assessore - entro la fine dell’anno. Parliamo di un’opera articolata, con più fasi operative distribuite su diverse zone della città. Garantiremo il rispetto dei tempi e forniremo aggiornamenti puntuali su ogni avanzamento».

Si tratta di un intervento fondamentale per diverse motivazioni che si inserisce in un piano più ampio che segue la volontà dell’amministrazione comunale di dare un nuovo volto al litorale cittadino.

«L’intervento - dice Giannini - ha una valenza concreta, non simbolica. Non si tratta solo di realizzare un tracciato ciclabile, ma di contribuire a costruire un’idea diversa di mobilità urbana. È un primo passo che può aprire la strada ad altri interventi futuri, sempre più integrati e coerenti con le esigenze di una città moderna».

