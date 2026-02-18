SANTA MARINELLA – Lavoro straordinario, la scorsa notte, per i vigili del Fuoco di Civitavecchia che sono dovuti intervenire in via Giulio Cesare a Santa Marinella per la caduta di un grosso albero ad alto fusto. Alle 2.10 i Vigili del Fuoco si sono portati nella cittadina balneare per un pino caduto sulla strada. Arrivati sul posto, gli uomini della Bonifazi, hanno subito cominciato l'operazione di messa in n sicurezza dell'area, tagliando con l'ausilio di motoseghe in dotazione la grossa pianta. Fortunatamente è caduta di notte evitando così problemi ben più gravi, visto che la zona è frequentata da molti bambini che giocano al parco pubblico sito nelle immediate vicinanze. Dopo non poco lavoro i Vigili della 17A hanno tagliato il grosso albero mettendo in sicurezza la zona circostante. Sul posto erano presenti anche le forze dell'ordine. Non si è registrato nessun ferito.