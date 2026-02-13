CIVITAVECCHIA – Non c’è più alcun dubbio, ad effettuare il taglio dei Pini a ridosso del Parco Uliveto, nel Liceo Artistico, è stata proprio Città metropolitana. Stando a quanto emerso nelle scorse ore infatti l’ente avrebbe ammesso la “responsabilità”, l’operazione sarebbe stata attivata in seguito al maltempo che tra il 3 e il 6 febbraio ha colpito la città con vento forte e piogge persistenti.

A seguito di una richiesta della scuola, sarebbe stato effettuato un sopralluogo che avrebbe evidenziato una condizione di rischio per la pubblica incolumità, con alberi inclinati e rami spezzati. La decisione di procedere sarebbe stata presa in via d’urgenza dopo verifiche tecniche che avrebbero classificato sei esemplari in una condizione di criticità elevata, ritenuta non compatibile con la permanenza in sito.

L’abbattimento è stato quindi eseguito il 7 febbraio da una ditta specializzata. Secondo l’ente l’urgenza delle operazioni avrebbe giustificato la mancanza di coinvolgimento del Comune. Il Pincio dal canto suo chiederà la ripiantumazione dei sei alberi tagliati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA