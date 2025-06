TARQUINIA – Si è svolto sabato 7 giugno 2025 scorso, con il patrocinio dell' Università Agraria di Tarquinia, il consueto evento di promozione del volo ultraleggero, al Campo di Volo Tarquinia in località San Giorgio.

Il presidente del Club Massimiliano Coppola e il vicepresidente Sandro Marrozzi hanno sottolineato «l'importanza di queste giornate» e auspicano «la partecipazione sempre più numerosa dei ragazzi delle scuole di tutte le età, per trasmettere loro una passione che merita di restare viva nella nostra città, non certo nuova alle attività aviatorie».

L’Università Agraria di Tarquinia era rappresentata dal presidente dottor Sabino Alberto Riglietti e dai due assessori Alessandro Sacripanti e Claudia Rossi, i quali si sono detti felici di essere intervenuti e di poter continuare l'ottimo rapporto instaurato negli anni tra l'ente e l'associazione.

I soci del Club infatti, svolgono da anni volontariato per l'avvistamento dall’alto di incendi sul territorio, all'interno della campagna di prevenzione promossa dall’ Università Agraria di Tarquinia, curando e mantenendo da 36 anni questo sito di atterraggio, riferimento nazionale di piloti che attraversando l’Italia con i propri “velivoli leggeri” e necessitano di campi come questo per le soste.

All’evento ha preso parte anche una rappresentanza dell’associazione radioamatoriale Uri con uno stand adibito a punto di trasmissione in frequenze Hf Vhf e Uhf e radio professionali, che hanno permesso di collegare altri radioamatori di tutto il mondo, tra lo stupore dei presenti.

Il presidente Roberto Pompameo ha spiegato che «il radioamatore è una persona debitamente autorizzata dal Ministero preposto, previo esame, per l'impianto e l'esercizio di stazione radio ed ha un ruolo fondamentale nelle maxi emergenze. Ha spiegato inoltre che a Tarquinia non è mai stato presente un gruppo di radioamatori affiliato a livello nazionale all’ Uri, Unione Radioamatori Italiani, motivo quindi di orgoglio per la nostra città. Dopo le presentazioni di rito, con un sottofondo musicale e un piccolo buffet, i soci del Club sono passati alla descrizione dei velivoli da loro utilizzati durante tutto l’anno, il socio Nicola Primiero ha descritto il più economico mezzo volante, il parapendio, come trasportabile in una leggerissima sacca da portare, per esempio, con se in vacanza.

Sono stati poi spiegati a livello semplice e pratico i più performanti deltaplani e aeroplani, dando agli intervenuti anche modo di salire a bordo, non solo per fare foto e video, ma anche per provare in prima persona l'emozione di volare.

L’esperienza meravigliosa promossa in queste giornate, prevede appunto un volo come secondo passeggero a bordo di un velivolo ultraleggero, a contatto diretto con l’ambiente esterno, sensazione nettamente differente da quella che si prova volando sui comuni boeing commerciali.

La serata è proseguita con una cena sociale condivisa, in compagnia delle lucciole e senza alcuna voglia di andare a casa, con i presenti che si sono trattenuti fino alle 2 di notte alla ricerca di stelle cadenti.

E’ in fase di montaggio il video racconto dell’evento, che verrà pubblicato insieme agli altri, sul canale youtube raggiungibile dal sito internet del club www.campodivolosangiorgio.webnode.it

