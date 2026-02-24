Perde il controllo dell’auto e si ribalta. L’incidente è avvenuto questa mattina lungo la strada Tuscanese all’altezza del chilometro 4,300. Per cause in corso d’accertamento un’auto, che proveniva da Tuscania e che aveva al seguito un rimorchio, ha perso il controllo e si è cappottata finendo al lato della strada. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo non essendo rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i sanitari del 118. Il conducente, ferito, è stato trasportato in ospedale ma non si conoscono al momento le sue condizioni. La viabilità ha subito rallentamenti.